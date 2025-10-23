Shot: Около 10 взрывов прогремело над Рязанью и городом Скопин

— Местные жители рассказали, что взрывы на окраине Рязани начались около 3:15, а над Скопиным в 3:20. В общей сложности люди слышали около 10 взрывов и видели вспышки в небе. По предварительным данным, сработали силы ПВО по воздушным целям, — сказано в публикации.