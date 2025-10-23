Два человека погибли в результате ДТП в Черепаново под Новосибирском

Предварительные данные сообщают, что авария произошла 23 октября 2025 года около 01:30 на улице Романова в Черепаново. 33-летний водитель автомобиля Honda Avensis не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стоящий полуприцеп. В результате ДТП погибли водитель и его пассажирка, женщина примерно 30−40 лет (личность устанавливается).