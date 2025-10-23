Ричмонд
Два человека погибли в результате ДТП в Черепаново под Новосибирском

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ведется расследование.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Сотрудники Госавтоинспекции расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Черепаново, в котором погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительные данные сообщают, что авария произошла 23 октября 2025 года около 01:30 на улице Романова в Черепаново. 33-летний водитель автомобиля Honda Avensis не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стоящий полуприцеп. В результате ДТП погибли водитель и его пассажирка, женщина примерно 30−40 лет (личность устанавливается).

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ведется расследование.