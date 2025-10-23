В Приморье в суд направлено дело об истязании свекровью своей невестки

Кроме того, фигурантка дела заставляла своего малолетнего внука бить и оскорблять родную мать. В деле также зафиксирован факт, что ребенок, подстрекаемый бабушкой, пытался поджечь мать зажигалкой. Потерпевшая, по ее словам, долго не обращалась за медпомощью из-за страха разлуки с сыном.