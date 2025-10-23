Ричмонд
В Приморье в суд направлено дело об истязании свекровью своей невестки

В городе Уссурийске Приморского края в суд передано резонансное уголовное дело об истязании свекровью своей невестки. 48-летней жительнице города предъявлены обвинения по части 1 статьи 117 «Истязания» и части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», сообщает Telegram-канал регионального УМВД.

Источник: Freepik

Установлено, что в июле 2024 года обвиняемая причиняла 23-летней невестке физические и психические страдания. Молодая женщина постоянно подвергалась издевательствам, унижениям, оскорблениям и насилию. В деле фигурируют откровенно шокирующие факты. Так, однажды свекровь умышленно выплеснула раскаленное на сковороде масло на девушку.

Кроме того, фигурантка дела заставляла своего малолетнего внука бить и оскорблять родную мать. В деле также зафиксирован факт, что ребенок, подстрекаемый бабушкой, пытался поджечь мать зажигалкой. Потерпевшая, по ее словам, долго не обращалась за медпомощью из-за страха разлуки с сыном.

Но однажды истязательница воткнула невестке в руку ножницы, угрожая убийством. Тогда жертва сбежала из дома и обратилась за помощью в медицинское учреждение. Медики поставили в известность участкового, который провел предварительное расследование. Возбуждено уголовное дело, дознаватели провели расследование, которое подтвердило творившееся в семье.

Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.