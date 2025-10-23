Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирный житель погиб, ещё двое пострадали при ударе БПЛА по Белгородской области

Под атаку украинских беспилотников в ночь с 22 на 23 октября попал Валуйский округ Белгородской области. В результате удара погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В селе Кукуевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего… Это невосполнимая потеря для всех нас», — написал губернатор.

По данным Гладкова, ещё двое мужчин пострадали: у одного — баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма и множественные осколочные ранения ноги, руки и головы. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в Валуйскую центральную районную больницу.

В настоящее время уточняется информация о последствиях удара.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что силы противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили девять украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях. Как уточнили в ведомстве, над территорией Белгородской области были сбиты шесть БПЛА, а над Брянской областью — три аппарата.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше