Другая клиника, но тот же врач: стали известны подробности дела пластического хирурга в Астане

«В апреле текущего года 22-летней жительнице Астаны была проведена операция на нос в одной из частных клиник, после чего пациентка впала в кому. Позже, в июне, 60-летняя женщина умерла после пластической операции, проведенной тем же врачом в другой клинике», — сообщили в пресс-службе департамента полиции. По обоим фактам проводится досудебное расследование по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником».