Другая клиника, но тот же врач: стали известны подробности дела пластического хирурга в Астане

Речь идет о двух случаях, произошедших в разное время в Астане. Так, весной здесь после пластической операции впала в кому девушка, а летом после операции на нос скончалась женщина. Сейчас правоохранители расследуют два уголовных дела.
«В апреле текущего года 22-летней жительнице Астаны была проведена операция на нос в одной из частных клиник, после чего пациентка впала в кому. Позже, в июне, 60-летняя женщина умерла после пластической операции, проведенной тем же врачом в другой клинике», — сообщили в пресс-службе департамента полиции. По обоим фактам проводится досудебное расследование по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником».
Пациентка, которой удалось выжить после пластической операции носа, до сих пор проходит реабилитацию. Однако клинику, где проводили хирургическое вмешательство, с весны и до сих пор никто так и не проверил. В Минздраве только собираются наведаться туда с ревизией на следующей неделе.
По второму случаю, где наступила смерть, уже известно, что частная медорганизация вообще не имела разрешительных документов на свою деятельность. «Выявили безлицензионную деятельность. То есть, клиника работала незаконно. Все материалы были переданы в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в Минздраве.