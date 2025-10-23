В Воронежской области расчёты ПВО сбили не менее восьми беспилотников ВСУ

В Воронеже, Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах была объявлена угроза удара БПЛА. Через два часа угроза была отменена.
Ранее над Рязанью и Скопином прогремело не менее десяти взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
