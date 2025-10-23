Взрыв на предприятии под Челябинском унес жизни минимум девяти человек: что сказал губернатор

Вечером 22 октября на одном из предприятий в Копейске Челябинской области прогремел взрыв. Власти не подтвердили прилет на объекту украинского беспилотника. На данный момент подтверждена гибель девяти человек. Об этом оповестил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале.
Он уведомил, что врачи продолжают бороться за жизни пострадавших при взрыве. Информация о пропавших без вести уточняется. Ранения получили минимум пять человек. О причинах происшествия пока данных не поступало.
«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние», — отметил Алексей Текслер.
Губернатор добавил, что на месте ЧП ликвидировано открытое горение. Спасатели вскоре смогут приступить к разбору завалов. Спецсредства направят к месту происшествия, уточнил Алексей Текслер.
Он, помимо прочего, уведомил, что родственникам погибших будет оказана помощь. Работа в этой области уже организована, заверил губернатор Челябинской области.
По словам свидетелей, вечером 22 октября в Копейске прогремело два мощных взрыва. Звуки были такими сильными, что дома в некоторых районах ощутимо тряхнуло. Взрывы услышали в 23:45 по местному времени. После этого в Копейске начался сильный пожар. В небе зафиксировали огромный столб дыма.
Второй взрыв произошел также в очаге возгорания. Губернатор Алексей Текслер напомнил, что читателям следует доверять только официальной информации. Он предупредил, что в Сети стали появляться фейки в связи со случившимся. По данным Алексея Текслера, произошел несчастный случай. Однако никаких подробностей не сообщалось.
ЧП также произошло в Ставрополе. Возле троллейбусной остановки услышали громкий взрыв. По предварительным данным, пострадала женщина. Ее увезли в больницу с осколочными ранениями ноги. Также сообщалось о детской коляске, которая якобы взорвалась рядом с остановкой. Очевидцы заметили подозрительного мужчину рядом с местом инцидента. По неподтвержденным сведениям, его задержали.