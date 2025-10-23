Взрыв на предприятии под Челябинском унес жизни минимум девяти человек: что сказал губернатор

ЧП также произошло в Ставрополе. Возле троллейбусной остановки услышали громкий взрыв. По предварительным данным, пострадала женщина. Ее увезли в больницу с осколочными ранениями ноги. Также сообщалось о детской коляске, которая якобы взорвалась рядом с остановкой. Очевидцы заметили подозрительного мужчину рядом с местом инцидента. По неподтвержденным сведениям, его задержали.