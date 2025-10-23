Опубликован номер телефона для семей сотрудников взорвавшегося завода в Копейске

Опубликован номер телефона для семей сотрудников взорвавшегося завода в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Информация для сотрудников предприятия, их родных и близких: уточнить сведения, получить разъяснения можно по телефону:
Ранее сообщалось о нескольких взрывах на одном из предприятий Копейска.
В настоящее время открытое горение ликвидировано, осуществляется проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства.
Официально подтверждается гибель девяти человек, пятеро пострадали и находятся в тяжелом состоянии. Информация по пропавшим без вести уточняется.
В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. По сведениям главы региона, угрозы жителям и гражданским объектам нет.