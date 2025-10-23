Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован номер телефона для семей сотрудников взорвавшегося завода в Копейске

В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.

Источник: Marília Castelli

Опубликован номер телефона для семей сотрудников взорвавшегося завода в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Информация для сотрудников предприятия, их родных и близких: уточнить сведения, получить разъяснения можно по телефону: +7 (919) 310−11−53», — сообщил глава региона Алексей Текслер.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах на одном из предприятий Копейска.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, осуществляется проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства.

Официально подтверждается гибель девяти человек, пятеро пострадали и находятся в тяжелом состоянии. Информация по пропавшим без вести уточняется.

В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. По сведениям главы региона, угрозы жителям и гражданским объектам нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше