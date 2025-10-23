Ричмонд
Число погибших при взрыве в Челябинской области увеличилось до девяти

Губернатор Текслер уточнил, что пятеро пострадавших при взрыве в Копейске госпитализированы.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва на одном из промышленных предприятий в городе Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер.

Ранее поступала информация о четырёх погибших.

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают всё возможное, чтобы стабилизировать их состояние», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Текслер отметил, что сведения о пропавших без вести уточняются. Он добавил, что семьям погибших окажут помощь, включая психологическую.

Напомним, о взрыве в Копейске стало известно 22 октября. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Губернатор Челябинской области подчеркнул, что версия о прилёте беспилотника не подтвердилась.