В Хабаровске два крупных пожара уничтожили баню и дачу

Риск возгораний остаётся крайне высоким из-за продолжительного периода сухой погоды.

В Хабаровске вечером 22 октября произошли два пожара, в результате которых сгорели дачный дом и баня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Возгорание дачного строения произошло в садовом товариществе на улице Овражной. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Для ликвидации огня и последующего разбора конструкций потребовалось около полутора часов. Никто не пострадал. Причины происшествия выясняют дознаватели МЧС.

Еще один пожар произошел на переулке Нагорном, где загорелась частная баня. Огонь повредил кровлю и чердачные перекрытия, помещение полностью выгорело изнутри. Тушение и проливка конструкций также заняли около 90 минут.

В ведомстве напомнили, что в регионе сохраняется I-III класс пожарной опасности, а в Бикинском и Советско-Гаванском районах — IV, высокий класс. Особый противопожарный режим продолжает действовать в 16 муниципальных образованиях края. Риск возгораний остаётся крайне высоким из-за продолжительного периода сухой погоды.