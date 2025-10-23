МВД предупредило о мошенничестве на маркетплейсах при покупках в рассрочку

Мошенники находят способ похищать деньги через маркетплейсы, используя для этого старые абонентские номера, к которым ранее были привязаны аккаунты пользователей. Как сообщили в пресс-центре МВД России, преступники совершают покупки в рассрочку, получая доступ к чужим учетным записям после смены владельца телефонного номера.
В ведомстве пояснили, что подобные преступления происходят, когда злоумышленники приобретают неиспользуемый номер и через него проходят авторизацию в приложении маркетплейса. После этого они оформляют заказы и оплачивают товары, используя привязанную банковскую карту настоящего владельца.
Правоохранительные органы отмечают, что подобная схема становится одной из наиболее распространенных форм мошенничества на онлайн-площадках. МВД рекомендует пользователям своевременно отвязывать телефонные номера от сервисов и приложений при смене сим-карты или прекращении её использования.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин сообщил, что аферисты убеждают россиян отключать кредитную защиту.