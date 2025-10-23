Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтер Бернацкий объяснил, почему Усольцевы не могли сбежать из страны

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края 28 сентября. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Источник: Аргументы и факты

Побег пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых в другую страну маловероятен, сообщил в беседе с aif.ru волонтер участвовавший в поиске в той же местности еще одного пропавшего Евгений Бернацкий.

Напомним, ранее появилась версия, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью могли сбежать в Монголию или США. Однако представители СК, волонтеры и опытные туристы сообщили, что эта версия маловероятна.

«Для этого нужна хорошая подготовка, да и время года не для таких походов, тем более с маленьким ребенком», — пояснил Бернацкий.

Согласно официальной версии местного СК, пропажу Усольцевых связали с несчастным случаем. Вероятнее всего, семья заблудилась в лесу и замерзла.

Последний раз Усольцевых видели 28 сентября. Они с рюкзаками направлялись в небольшой поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района. После этого была обнаружена лишь их машина — ни семья, ни их тела так и не были найдены.

Ранее волонтер Кулеш оценил версию о побеге Усольцевых в другую страну.