Волонтер Бернацкий объяснил, почему Усольцевы не могли сбежать из страны

Побег пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых в другую страну маловероятен, сообщил в беседе с aif.ru волонтер участвовавший в поиске в той же местности еще одного пропавшего Евгений Бернацкий.
Напомним, ранее появилась версия, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью могли сбежать в Монголию или США. Однако представители СК, волонтеры и опытные туристы сообщили, что эта версия маловероятна.
«Для этого нужна хорошая подготовка, да и время года не для таких походов, тем более с маленьким ребенком», — пояснил Бернацкий.
Согласно официальной версии местного СК, пропажу Усольцевых связали с несчастным случаем. Вероятнее всего, семья заблудилась в лесу и замерзла.
Последний раз Усольцевых видели 28 сентября. Они с рюкзаками направлялись в небольшой поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района. После этого была обнаружена лишь их машина — ни семья, ни их тела так и не были найдены.
