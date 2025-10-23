Ричмонд
В Аларском районе четыре вагона с углем сошли с рельсов

Размер ущерба составил более миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Аларском районе четыре вагона с углем сошли с рельсов. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России, это произошло на железнодорожном пути № 14 станции Забитуй.

— Размер ущерба составил более миллиона рублей. Никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователями завели уголовное дело по статье.

«Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба». Ход и результаты расследования проконтролирует транспортная прокуратура.

