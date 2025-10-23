Ричмонд
В Хабаровске осуждён мигрант-таксист, изнасиловавший пассажирку в машине

Подсудимый отрицал вину и утверждал, что произошедшее носило добровольный характер.

Источник: Freepik

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор гражданину Узбекистана по делу о преступлении против половой неприкосновенности. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Следствием и судом установлено, что подсудимый Р., работавший водителем такси, надругался над пассажиркой Б. прямо во время поездки. Он схватил девушку за волосы и забросил её на заднее сиденье, после чего раздел её, обездвижил и изнасиловал. Мотивом, подтолкнувшим мужчину на преступление, стало желание «удовлетворить свои сексуальные потребности».

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, и оперативники вскоре задержали мигранта. Ему инкриминировали статью 131 УК РФ «Применение полового насилия». В судебном заседании подсудимый отрицал вину и утверждал, что произошедшее носило добровольный характер. Однако суд признал представленные стороной обвинения доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Подсудимому назначено наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него 300 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.