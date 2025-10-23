В Хабаровске осуждён мигрант-таксист, изнасиловавший пассажирку в машине

Следствием и судом установлено, что подсудимый Р., работавший водителем такси, надругался над пассажиркой Б. прямо во время поездки. Он схватил девушку за волосы и забросил её на заднее сиденье, после чего раздел её, обездвижил и изнасиловал. Мотивом, подтолкнувшим мужчину на преступление, стало желание «удовлетворить свои сексуальные потребности».