ФСБ ликвидировала канал массовой нелегальной миграции

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске были задержаны еще три участника преступной группы — иностранные граждане.