ФСБ ликвидировала канал массовой нелегальной миграции

Сотрудники Управления ФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из Сахалинской области задержали жителя Южно-Сахалинска по подозрению в организации канала нелегальной миграции.

Сотрудники Управления ФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из Сахалинской области задержали жителя Южно-Сахалинска по подозрению в организации канала нелегальной миграции. Как сообщила пресс-служба ведомства, задержанный, работавший системным администратором на транспортном предприятии, вместе с сообщником занимался изготовлением поддельных квитанций об оплате трудовых патентов.

На основании этих фиктивных документов другие участники преступной группы продлевали сроки пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В ходе обысков по месту жительства подозреваемого было изъято оборудование, использовавшееся для производства поддельных квитанций.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске были задержаны еще три участника преступной группы — иностранные граждане.

Также выявлены и помещены под стражу мигранты, легализованные участниками преступной группы, в отношении которых возбуждены уголовные дела за использование подложных документов. Инициирована процедура административного выдворения незаконно находившихся в России иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Плеса записал на родственников две трети всего жилья города.

