8 лет колонии: водитель, сбивший семью, не смог оспорить приговор

Трагедия произошла 24 декабря 2024 года в Марьяновке.

Источник: Комсомольская правда

Вступил в силу приговор водителю, совершившему наезд на маму с ребенком в Марьяновском районе. Несмотря на поданную апелляцию, ранее назначенный приговор для 27-летнего жителя Марьяновки остался без изменений. Подробности рассказали в пресс-службе омского областного суда.

Трагедия произошла 24 декабря 2024 года около 9:00 часов на улице Пролетарской в рабочем поселке Марьяновка. Нетрезвый водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21120, допустил наезд на женщину с ребенком, которые шли по обочине дороги. После происшествия мужчина скрылся с места ДТП.

В результате аварии двухлетняя девочка от полученных травм скончалась на месте, ее мать с тяжелыми травмами была госпитализирована.

Марьяновский районный суд признал подсудимого виновным. По решению суда подсудимый приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. также мужчину лишили прав на срок 2 года 6 месяцев. Также осужденный обязан выплатить по суду родителям погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

Апелляционная инстанция Омского областного суда оставила приговор без изменений, решение вступило в законную силу.

