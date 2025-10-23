8 лет колонии: водитель, сбивший семью, не смог оспорить приговор

Трагедия произошла 24 декабря 2024 года около 9:00 часов на улице Пролетарской в рабочем поселке Марьяновка. Нетрезвый водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21120, допустил наезд на женщину с ребенком, которые шли по обочине дороги. После происшествия мужчина скрылся с места ДТП.