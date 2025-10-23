Тайные ритуалы: исчезновение Усольцевых связали с редким культом

Кто же такая Ирина Усольцева и во что она верила? До своего исчезновения она была известной фигурой в сообществе психологов Красноярска. Но ее методы далеки от академической науки. В арсенале Усольцевой были тантрические ритуалы, ретриты, восточные традиции и даже элементы эротического йони-массажа для женщин. Одной из ключевых практик, которую она пропагандировала, была так называемая Кали-медитация.