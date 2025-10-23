Тайные ритуалы: исчезновение Усольцевых связали с редким культом

История исчезновения психолога Ирины Усольцевой, ее мужа Сергея и их пятилетней дочери Арины в лесах Красноярского края обрастает тревожными деталями.
В кругах, близких к семье, все громче звучат версии, что к уходу в тайгу могли быть причастны их увлечения экзотическими духовными и психологическими практиками, связанные с культом богини смерти Кали.
Сетевое сообщество, следящее за поисками, бросает тревожную реплику: «Усольцевы со своими сектами сошли с ума и могли что-то учудить. Они по всяким тантрам-ретритам шарашились».
Кто же такая Ирина Усольцева и во что она верила? До своего исчезновения она была известной фигурой в сообществе психологов Красноярска. Но ее методы далеки от академической науки. В арсенале Усольцевой были тантрические ритуалы, ретриты, восточные традиции и даже элементы эротического йони-массажа для женщин. Одной из ключевых практик, которую она пропагандировала, была так называемая Кали-медитация.
Что такое Кали-медитация и при чем тут «архетип Любовница»?
Ирина активно делилась своими духовными поисками с подписчиками. В одном из своих последних постов она писала: «Дорогие, прекрасного понедельника! Я с сегодняшнего дня и на 21 день пошла в динамическую медитацию Кали… Всегда по-новому открываются новые пласты, я как луковичка сбрасываю наросшие слои, доходя до сути. Моё намерение на эти 21 день практики: энергия, расширение, ресурс. Жить свою жизнь, каждую её секундочку проживая, кайфуя».
Но что стоит за этим названием? Кали — это древняя индийская богиня, один из самых грозных и сложных образов в индуизме. Она — олицетворение времени, разрушения и трансформации. Ее традиционно изображают с ожерельем из черепов и мечом, отсекающим голову демона. В индийской истории с ее именем связана и мрачная секта тхугов (душителей), совершавших ритуальные убийства.
Однако в современном западном мире символизм Кали был адаптирован для психологических практик. Ее образ стал метафорой для борьбы с эго, страхами и для внутреннего преображения. Используются медитации на ее изображение, повторение мантр, специальные позы йоги, чтобы «ощутить ее энергию — сильную, бесформенную и творческую».
Параллельно Ирина вела для своих клиенток курс «Терапия Женственности», где «прокачивала архетип Любовница». Вот какие задания она давала женщинам: «вкушайте вкуснятинки… покайфуйте от вкуса, от запаха и вида пищи, осмакуйте…»; «сходите на шопинг купить что-то себе, что вас радует и украшает, подчёркивает вашу сексуальность…»; «питание для этого архетипа — комплименты, пробуйте принимать их будто всем телом, как кошка — мррр… кайфаните от комплимента всем своим телом».
Сама Усольцева признавалась, что для нее олицетворением этого архетипа является Мэрилин Монро. Это странное сочетание — грозная богиня смерти Кали и гедонистический «архетип Любовницы» — стало духовным компасом для всей семьи.
Семейный проект: муж и ребенок в мире экзотических практик.
Важно отметить, что Ирина не была единственной, кто погрузился в этот мир. Ее муж, Сергей Усольцев, также увлекался этими практиками. Более того, супруги брали с собой на некоторые процедуры свою пятилетнюю дочь Арину.
Последнее сообщение: «Движение духа» или роковое решение?
Незадолго до исчезновения Ирина общалась со своей коллегой, психологом Марией Шнайдер. Та сообщила детали, которые многие теперь считают ключевыми.
«Ира перед отъездом прислала мне сообщение, что на Тантру они все-таки не пойдут. Она ясно почувствовала, что им надо в поход… А Сергей, неожиданно для неё, очень поддержал и решил сам составить маршрут. Она сказала, спросит у Ариши, хочет ли она… И Ариша тоже захотела с ними», — рассказывает Шнайдер.
Именно это «ясное сильное стремление» всех троих отправиться в поход сейчас выглядит самым загадочным. Сама Шнайдер видит в этом мистическое предопределение: «Я ощущаю в этом движение духа, которое уже знало, куда оно идет. Всем нам предписан свой срок, свой переход. Значит, так было предписано».
Мнение эксперта: «Поклонение богине смерти — ничего хорошего в этом нет».
Чтобы разобраться в потенциальных рисках увлечения Усольцевой, мы обратились к авторитетному специалисту — профессору богословия, сектоведу Александру Дворкину.
«Кали — это индийская богиня смерти. Существует тысячи разных культов, адепты которых поклоняются Кали. Никакого единого культа нет. Поэтом здесь сложно говорить о чем-то определенном», — отмечает Дворкин.
Эксперт подчеркивает, что в России нет крупных известных сект, поклоняющихся Кали, но это не отменяет опасности. «Кали — богиня смерти, и участники секты могут ассоциировать ее с темной силой», — говорит профессор.
Относительно самой Кали-медитации Дворкин заявил, что слышит о такой практике впервые. Но его вердикт относительно подобных увлечений однозначен: «Может ли нести какую-то опасность поклонение Кали? Не могу сказать в данном случае. Но само по себе поклонение индийской богине смерти — ничего хорошего в этом нет».
Загадка остается открытой.
Был ли поход в тайгу следствием духовного озарения, как считает подруга Ирины? Или же роковую роль сыграло погружение в опасные психологические практики, связанные с деструктивной символикой, как на это намекает версия сообщества и мнение сектоведа?
Пока поиски семьи Усольцевых продолжаются, эти вопросы не дают покоя.