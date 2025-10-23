IrkutskMedia, 23 октября. Четыре вагона с углем сошли с рельсов в Аларском районе в сентябре текущего года. Инцидент произошел на железнодорожном пути № 14 станции Забитуй ВСЖД.
Как сообщают пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточного межрегионального СУТ СК России, размер ущерба составил более 1 млн рублей. Пострадавших нет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба).
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты расследования находятся на контроля транспортного прокурора.
Ранее агентство сообщало, что два вагона, груженые углем, сошли с рельсов во время взвешивания на подъездном пути станции Касьяновка Черемховского района.