Девять погибших и сотни фейков о БПЛА: что известно о взрывах на заводе в Копейске

Собрали всю информацию, известную к этому часу, в одном материале.
• ЧП произошло около полуночи. Местные жители в соцсетях начали писать о взрыве. «В небе столб дыма был, и волна ударная сильная была, что на Гольца дом хорошо тряхануло два раза», — сообщали пользователи.
• Взрывной волной в некоторых домах выбило окна.
• Губернатор Алексей Текслер сообщил о прибытии экстренных служб к месту ЧП в 00:25. Уже к 00:48 стало известно о четырех погибших и нескольких пострадавших.
• В соцсетях начали активно распространяться видео, на которых якобы изображены беспилотники, летающие в районе завода «Пластмасс». Однако губернатор Текслер заявил, что версия прилета БПЛА не подтвердилась. Он попросил жителей доверять лишь официальным источникам из-за распространения недостоверной информации в сети.
• В МЧС коротко прокомментировали ситуацию на заводе: «Силы и средства министерства работают по повышенному номеру сложности пожара».
• В 02:00 на предприятии произошел еще один взрыв. К этому времени около завода собрались десятки машин экстренных служб. К заводу пришли и родственники сотрудников завода, которые не могли дозвониться до близких.
• К 04:00 число погибших увеличилось до девяти. Пять человек пострадали, медики пытаются стабилизировать их состояние. Губернатор заявил, что информация о без вести пропавших уточняется.
• К утру на месте ЧП ликвидировали открытое горение. Идет проливка конструкций и разбор завалов.
• Губернатор пообещал оказать поддержку близким погибших и пострадавших, в том числе психологическую. Работа уже организована, отметил Текслер.
• По неофициальной информации, взрывы могли произойти из-за нарушения техники безопасности на предприятии.
• Опубликован номер телефона для сотрудников предприятия, их родных и близких. Для разъяснения и уточнения информации их попросили обращаться по телефону: +7919 310 11 53.
Копейское АО «Завод “Пластмасс” производит боеприпасы для танковой, полевой артиллерии от 76 мм до 152 мм и авиационные средства поражения, стоящие на вооружении действующей армии Российской Федерации. Также на предприятии производят утилизацию боеприпасов.