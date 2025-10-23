Ричмонд
Четверых иностранных преступников депортировали из Приморья после отбытия наказания

Каждому из выдворенных запретили въезд в РФ на срок от 5 лет.

Источник: PrimaMedia.ru

PrimaMedia, 23 октября. В ходе реализации межведомственной операции «Нелегал-2025» сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморью совместно с полицией Владивостока организовали принудительную депортацию четырёх иностранных граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморью.

«Граждане одной из республик Средней Азии, 1976, 1986, 1986 и 1998 г.р. отбывали наказание в исправительно-трудовых учреждениях ФСИН за совершение преступлений, предусмотренных ст. 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и ст. 105 УК РФ (Убийство)», — говорится в сообщении.

После окончания срока отбывания наказания их дальнейшее пребывание на территории РФ было признано нежелательным в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ. До депортации иностранцы содержались в Центре временного содержания иностранных граждан в Артёме.

После выдворения за пределы России каждому из них запрещён въезд на территорию РФ на срок не менее 5 лет.

Напомним, более 800 иностранцев выдворены из Приморья за нарушения миграционного режима.