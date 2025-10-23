Уголовное дело завели на хабаровчан из-за продажи незарегистрированных филлеров и ботокса

Они содержали не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции. Этот товар подельники сбывали косметологам и частным клиникам на всей территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, а также ЕАО.
Полицейские обнаружили в квартире подозреваемой более тысячи упаковок лекарств различных наименований. По решению суда они будут уничтожены.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 238.1 УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им может грозить наказание в виде лишение свободы сроком до восьми лет и штраф в размере от 1 до 3 млн рублей.