Уголовное дело завели на хабаровчан из-за продажи незарегистрированных филлеров и ботокса

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 238.1 УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им может грозить наказание в виде лишение свободы сроком до восьми лет и штраф в размере от 1 до 3 млн рублей.