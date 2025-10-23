Чем занимается завод «Пластмасс» в пригороде Челябинска, где произошел взрыв

Чем занимается и что производит завод «Пластмасс», где был взрыв

Заводу 86 лет, основан был еще до войны. Это, в первую очередь, оборонное предприятие, у которого огромный гособоронзаказ. Выпускает боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивные снаряды, отдельные виды авиационных средств поражения. Завод также выполняет работы по утилизации устаревших боеприпасов. Полученные продукты использует для производства взрывчатых веществ, применяемых в горнодобывающей промышленности и других отраслях экономики. Предприятие входит в холдинг НПК «Техмаш» / АО «Технодинамика» — в составе госкорпорации «Ростех».

На заводе отмечается, что выпуск боеприпасов значительно увеличился в последние годы: например, за время СВО в пять раз.

На заводе регулярно проходят испытания новой продукции, что сопровождается взрывами, звуками и привлечением внимания к технике безопасности (и тревоге местных жителей). Взрывы в основном подземные, и местные жители к ним уже, как многие говорят, «привыкли».