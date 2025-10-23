Чем занимается завод «Пластмасс» в пригороде Челябинска, где произошел взрыв

Еще пятеро тяжело пострадали. По числу погибших это одно из самых крупных техногенных происшествий Челябинска за последние двадцать лет.
Пожарные к утру ликвидировали открытое горение, спасатели начинают разбор завалов, версия прилета БПЛА нет.
Рассказываем все, что известно об этом предприятии.
АО «Завод “Пластмасс”» — крупное оборонное предприятие, формально оно расположено в ближайшем пригороде Челябинска, Копейска. И во всех сводках происшествие фигурировало именно как произошедшее в Копейске. Но, по сути, завод находится на стыке двух городов, вплотную прилегает к Ленинскому району областного центра. Именно поэтому взрыв прекрасно виден был из окон Челябинска, и его фиксировали камеры видеонаблюдения «Интерсвязи».
Чем занимается и что производит завод «Пластмасс», где был взрыв
Заводу 86 лет, основан был еще до войны. Это, в первую очередь, оборонное предприятие, у которого огромный гособоронзаказ. Выпускает боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивные снаряды, отдельные виды авиационных средств поражения. Завод также выполняет работы по утилизации устаревших боеприпасов. Полученные продукты использует для производства взрывчатых веществ, применяемых в горнодобывающей промышленности и других отраслях экономики. Предприятие входит в холдинг НПК «Техмаш» / АО «Технодинамика» — в составе госкорпорации «Ростех».
На заводе отмечается, что выпуск боеприпасов значительно увеличился в последние годы: например, за время СВО в пять раз.
На заводе регулярно проходят испытания новой продукции, что сопровождается взрывами, звуками и привлечением внимания к технике безопасности (и тревоге местных жителей). Взрывы в основном подземные, и местные жители к ним уже, как многие говорят, «привыкли».
Сколько человек работает на заводе «Пластмасс»
Точная текущая цифра не публикуется в свободном доступе, это связано со спецификой работы предприятия. Но завод называют одним из крупнейших работодателей Копейска. В рамках диспансеризации в 2024 году сообщалось, что свыше 150 сотрудников прошли медосмотры в рамках выездных бригад — это дает подтверждение наличия на предприятии по меньшей мере нескольких сотен работников.
Взрыв на заводе «Пластмасс» — крупнейшая техногенная авария в Копейске за последние 32 года.
В 1993 году серия взрывов метана на шахте «Центральная» унесла жизнь 28 шахтеров и горноспасателей.
Особо уточним, что вся достоверная информация по взрыву есть только в официальных каналах.
Губернатор региона особо предупредил, что уже есть фейки и попытки вбросов лживой и недостоверной информации.
«Доверяйте только официальным источникам! По итогам работы оперативного штаба, экстренных служб буду публиковать дополнительную информацию», — написал глава региона в своем телеграм-канале.