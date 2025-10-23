Суд в Улан-Удэ приостановил работу компании «Восток» по делу об отравлении

Суд в Улан-Удэ вынес решение о временном прекращении деятельности компании «Восток» на 90 суток в связи с расследованием дела о массовом отравлении местных жителей продукцией предприятия. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно материалам дела, организация признана виновной в нарушении требований, предусмотренных частью первой статьи 6 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности предприятия до 20 января 2026 года.
По последним данным, на утро 22 октября число пострадавших от употребления готовой продукции достигло 145 человек, из них 79 — дети и 66 — взрослые. Все они заразились острой кишечной инфекцией.
О вспышке заболевания в Бурятии стало известно 19 октября, когда сообщалось о 43 заболевших. В последующие дни количество пострадавших продолжало расти.
20 октября Следственный комитет РФ сообщил о предъявлении обвинения заведующей производством цеха готовой пищевой продукции компании «Восток» по делу о массовом отравлении граждан. Кроме того, было принято решение о приостановке реализации 6,4 тонны готовых блюд, произведенных предприятием, до завершения всех проверок.
