На севере Красноярского края экс-сотрудника полиции обвинили в получении взятки

Бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска полиции Норильска обвинили в получении взятки. По версии Следственного комитета Красноярского края, в январе-феврале 2025 года сотрудник за 60 тысяч рублей, используя информационную систему МВД, сообщил своему приятелю информацию о местонахождении интересующего его грузовика.