На севере Красноярского края экс-сотрудника полиции обвинили в получении взятки

Экс-полицейского из Норильска обвинили в получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска полиции Норильска обвинили в получении взятки. По версии Следственного комитета Красноярского края, в январе-феврале 2025 года сотрудник за 60 тысяч рублей, используя информационную систему МВД, сообщил своему приятелю информацию о местонахождении интересующего его грузовика.

Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. Следователи также намерены дать правовую оценку действиям взяткодателя.

По статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере» экс-полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом. Расследование уголовного дела продолжается.