Лесной пожар подбирается к посёлку в Хабаровском крае

Специалисты лесопожарных подразделений Хабаровского края занимаются тушением трёх возгораний, которые сейчас действуют в Солнечном и Хабаровском муниципальных районов региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по состоянию на утро 23 октября, огнём охвачено в общей сложности 106 гектаров тайги.
На данный момент две термоточки уже локализованы и в скором времени будут ликвидированы. Отметим, что все пожары возникли в результате нарушений требований безопасности со стороны местных жителей.
Согласно информации карты лесных пожаров Хабаровского края, очаг площадью в 10 гектаров находится в непосредственной близости к посёлку Берёзовый в Солнечном районе — на расстоянии менее ста метров севернее границы населённого пункта. Ещё одно возгорание (44 гектара) находится в 13,2 километрах южнее посёлка Дуки. Что касается Хабаровского района — здесь лес горит в 15 километрах к северо-западу от посёлка Кукан, площадь термоточки составляет 52 гектара.
На тушении задействовано 32 человека, в распоряжении которых есть всё необходимое оборудование, а также три единицы специализированной наземной техники. С воздуха в ликвидации возгораний и координации сил помогает самолёт Ан-2.
Напомним, что непростой сегодня остаётся ситуация также с ландшафтными пожарами, из-за которых Хабаровск вторые сутки окутан дымом от горящей травы. Так, 22 октября, специалисты главного управления МЧС России по региону, занимались тушением возгорания на острове Дачный. Сегодня утром на место были отправлены спасатели для дальнейшего мониторинга обстановки.