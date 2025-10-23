Лесной пожар подбирается к посёлку в Хабаровском крае

Согласно информации карты лесных пожаров Хабаровского края, очаг площадью в 10 гектаров находится в непосредственной близости к посёлку Берёзовый в Солнечном районе — на расстоянии менее ста метров севернее границы населённого пункта. Ещё одно возгорание (44 гектара) находится в 13,2 километрах южнее посёлка Дуки. Что касается Хабаровского района — здесь лес горит в 15 километрах к северо-западу от посёлка Кукан, площадь термоточки составляет 52 гектара.