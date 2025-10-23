Ричмонд
За сутки на Камчатке произошло 14 афтершоков магнитудой до 5,3

За сутки у побережья Камчатки произошло 14 афтершоков магнитудой до 5,3. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России. В населённых пунктах ощущался один толчок.

Кроме того, вулкан Крашенниникова выбросил пепел на высоту до 3,3 километра. Шлейф пепла простирается на 210 километров в юго-восточном направлении от вулкана, сообщили в KVERT ИВиС ДВО РАН. Авиационный цветовой код остаётся оранжевым.

Ранее у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3. Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в акватории Тихого океана в 71 километре от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48,7 километра. Угрозу цунами не объявляли.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.