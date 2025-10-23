Шансов не было: знакомый Усольцевых назвал причину исчезновения семьи

В истории с исчезновением семьи Усольцевых в сибирской тайге появляются все новые шокирующие подробности. Знакомый и коллега Сергея Усольцева Александр Дымов, знавший его долгие годы по совместной работе, в откровенном разговоре указал на то, что могло привести к трагедии — характер и легкомысленное отношение к серьезным вещам главы исчезнувшей семьи. Его рассказ — это жесткий анализ роковых ошибок, которые поставили под удар жизнь его жены и маленького ребенка.
«С бухты-барахты»: роковая беспечность в подготовке.
Собеседник издания обратил внимание на то, что привычна Сергея Усольцева действовать с бухты-барахты, не просчитывая детали, могли стать одним из главных факторов, которые привели к трагедии.
Александр объяснил, что он, его коллеги-альпинисты, всегда собирались в походы, жестко просчитывая все, учитывая различные нюансы. Сергей Усольцев, по его словам, был туристом особого склада.
«Если все остальные, готовясь к маршруту, собирают экипировку, готовят обувь, теплую одежду… Если к Серёге прийти домой в момент выезда, у него на столе билеты на самолёт. Все. Для него главное — вот это вот драйв, поспешить куда-то, кинуться. Детальная проработка маршрута, тщательная подготовка экипировки — это не его», — поделился Дымов.
Эта беспечность, по словам друга, раньше не мешала Усольцевы проходить сложнейшие маршруты в компании таких же туристов, как и он. Но в случае с походом с семьей в конце сентября все пошло не так.
«Мог не рассчитать. Абсолютно точно»: фатальные ошибки с экипировкой и погодой.
Отвечая на вопрос, мог ли Сергей что-то упустить из виду, собеседник не оставляет места для сомнений. Его вердикт категоричен: «Да, конечно, мог не рассчитать. Абсолютно точно».
По мнению Дымова, глава семьи Усольцевых мог что-то забыть из экипировки, посчитать ненужным и не взять. Но главной ошибкой могла стать неправильная оценка погодных условий, которые осенью в Красноярском крае меняются почти мгновенно.
Собеседник с профессиональной точностью объясняет, почему холодная мокрая погода стала для плохо экипированной семьи смертельно опасной: «Вода отводит тепло так быстро, что это невозможно. Вода около нуля гораздо страшнее, чем снег при минус 15».
Спонтанный порыв вместо плана: почему они пошли в тайгу так поздно.
Решение отправиться в поход в конце сентября с маленьким ребенком друг объясняет эмоциональным порывом, желанием набраться впечатлений, эмоций. К тому же в конце сентября в Красноярском крае установилась аномальная для тех мест по-летнему теплая погода, которая соблазнила семью провести время на природе.
«Да как все мы на излёте лета жалеем, что не успели отдохнуть и продлить, продлить этот праздник. Я думаю, только из-за занятости, из-за недостаточности выходных за лето», — объяснил Дымов мотивы Усольцевых.
Этот спонтанный порыв «продлить праздник», не подкрепленный анализом погоды, сложности маршрута и адекватной экипировкой, мог стать точкой отсчета трагедии. Маршрут, который в других условиях мог бы быть прогулкой, превратился в ловушку.
«Вышли на 3−5 километров»: каким был последний маршрут семьи.
Анализируя ситуацию, Дымов указывает на то, что с пятилетним ребенком Усольцевы вряд ли планировали много ходить пешком и не рассчитывали на большую дальность маршрута.
«Я считаю, что раз ребенок с ними, следовательно, вышли на 3−5 километров, не больше», — сказал он.
Однако эта логика лишь подчеркивает: если они не ушли далеко и все равно не были найдены, значит, их настигла беда, к которой они были абсолютно не готовы. Но сам Дымов до последнего не хочет верить в то. что с семьей случилась беда.
«Вот почему-то почему-то все еще кажется, что могут быть живы все. Я не могу это объяснить. Экстрасенс я никакой, но ощущение, что они живы, есть», — признался собеседник издания.
Рассказ знакомого главы семьи Усольцевых оставляет тяжелое, но однозначное впечатление. За внешней надеждой на чудо скрывается горькое понимание: возможность избежать трагедии, скорее всего, была. Роковую роль в истории могли сыграть не медведь, не мистика и не инопланетяне, а непредсказуемая красноярская погода и человеческий фактор. Впрочем, точку в истории, начавшейся 28 сентября, когда двое взрослых и ребенок отправились в поход к скале Буратинка в Партизанском районе, ставить рано. Поиски продолжаются. Основной версией следствия остается несчастный случай.