Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин требует доклад об обманувшей клиентов и персонал клиники Прикамья

В организации неожиданно объявили процедуру банкротства.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин требует представить ему доклад о проверке в косметологический клинике в Пермском крае, где, несмотря на высокую прибыль, внезапно объявили процедуру банкротства.

О том, что одну из клиник Прикамья подозревают в мошенничестве, сообщил «Пятый канал». В сюжете объясняется, что в деле фигурируют почти 100 обманутых клиенток косметологического салона, которые посещали его в течение нескольких лет и сейчас остались без оплаченных процедур. Обманутым оказался и персонал, которого без предупреждения лишили зарплаты.

В связи со случившимся следственные органы СКР по Пермскому краю организовали процессуальную проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также дать ответ по доводам сюжета.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что председателю СКР РФ также должат о том, как в Пермском крае расследуют дело о нападении бездомных собак на ребёнка в Чайковском.