Бастрыкин требует доклад об обманувшей клиентов и персонал клиники Прикамья

О том, что одну из клиник Прикамья подозревают в мошенничестве, сообщил «Пятый канал». В сюжете объясняется, что в деле фигурируют почти 100 обманутых клиенток косметологического салона, которые посещали его в течение нескольких лет и сейчас остались без оплаченных процедур. Обманутым оказался и персонал, которого без предупреждения лишили зарплаты.