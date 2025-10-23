Бастрыкин требует доклад об обманувшей клиентов и персонал клиники Прикамья

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин требует представить ему доклад о проверке в косметологический клинике в Пермском крае, где, несмотря на высокую прибыль, внезапно объявили процедуру банкротства.
О том, что одну из клиник Прикамья подозревают в мошенничестве, сообщил «Пятый канал». В сюжете объясняется, что в деле фигурируют почти 100 обманутых клиенток косметологического салона, которые посещали его в течение нескольких лет и сейчас остались без оплаченных процедур. Обманутым оказался и персонал, которого без предупреждения лишили зарплаты.
В связи со случившимся следственные органы СКР по Пермскому краю организовали процессуальную проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также дать ответ по доводам сюжета.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что председателю СКР РФ также должат о том, как в Пермском крае расследуют дело о нападении бездомных собак на ребёнка в Чайковском.