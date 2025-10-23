Ричмонд
Подозреваемого в краже инструментов из павильона разыскивают в Ангарске

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения (ВИДЕО).

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 октября. В Ангарске в одном из магазинов автозапчастей, расположенном в 17-м микрорайоне, неизвестный украл набор автомобильных инструментов. В полицию с заявлением о пропаже имущества обратился один из хозяев павильона. Инцидент произошёл 5 октября.

Как сообщили в УМВД России по Ангарскому городскому округу, оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что к краже может быть причастен мужчина, запечатленный на видео.

Полицейские разыскивают мужчину с европейским типом лица, нормального телосложения, ростом 170−176 см, которому на вид 30−35 лет. Разыскиваемый был одет в куртку на молнии, вязаную шапку, штаны и обувь. Вся одежда на предполагаемом преступнике была чёрного цвета. С собой у мужчины был чёрный рюкзак.

Сотрудники полиции призывают мужчину самостоятельно явиться в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины, изображённого на видео, просьба сообщить по телефону 89500798030 или 8 (3955) 69−28−95. Также информацию можно сообщить по телефону 102 (с мобильного любого оператора связи) или в ближайшее отделение полиции.

Ранее агентство сообщало, что сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» разыскивают мужчину, подозреваемого в краже имущества. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 3 октября в Доме культуры «Орбита» неизвестный украл сумку, в которой находились ключи от автомобиля, сотовый телефон, а также 10 тысяч рублей.