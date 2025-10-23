Подозреваемого в краже инструментов из павильона разыскивают в Ангарске

Полицейские разыскивают мужчину с европейским типом лица, нормального телосложения, ростом 170−176 см, которому на вид 30−35 лет. Разыскиваемый был одет в куртку на молнии, вязаную шапку, штаны и обувь. Вся одежда на предполагаемом преступнике была чёрного цвета. С собой у мужчины был чёрный рюкзак.