Занимавшаяся сексом со старшеклассником учительница дала признания и скрылась

Полиция штата Кентукки в США ведут поиски бывшей школьной учительницы, которая летом призналась, что вступала в интимные отношения с учеником, не достигшим совершеннолетия, а затем скрылась после освобождения под залог. Об этом сообщает издание Richmond Register.
Жительница города Бериа Саманта Уокер была объявлена в розыск 19 октября. Еще в июле женщину заподозрили в интимной связи со старшеклассником — поводом послужила переписка, перехваченная одним из родителей. Следователи 3 июля пришли к Уокер домой, где она подтвердила, что неоднократно имела сексуальные отношения с подростком.
Сообщается, что фигурантку задержали, но уже 4 июля она была отпущена под залог. Суд запретил ей общение с пострадавшим и свидетелями, а также обязал самостоятельно явиться на слушание. Однако вместо выполнения предписания Саманта покинула свой дом, и теперь сотрудники полиции не располагают информацией о ее местонахождении.
В ее адрес звучат обвинения в целом ряде тяжких преступлений, включая развращение и изнасилование несовершеннолетнего, незаконное распространение порнографических материалов, а также уничтожение улик. Сотрудники полиции города обратились к местным жителям с просьбой о содействии в поисках женщины.
