В Приморском крае свекровь вместе с малолетним внуком истязали невестку

В суд города Уссурийска Приморского края передано уголовное дело об истязании свекровью своей невестки. 48-летней женщине предъявили обвинения по части 1 статьи 117 «Истязания» и части 1 статьи 119 УК России «Угроза убийством». Об этом сообщили в четверг, 23 октября, в региональном УМВД РФ.
В июле прошлого года свекровь причиняла 23-летней невестке физические и психические страдания. Она постоянно подвергалась издевательствам, унижениям, оскорблениям и насилию. Так, однажды обвиняемая умышленно выплеснула раскаленное на сковороде масло на девушку.
— Также она заставляла своего малолетнего внука бить и оскорблять мать. Ребенок, подстрекаемый бабушкой, пытался поджечь мать зажигалкой. Потерпевшая долго не обращалась за медицинской помощью из-за страха разлуки с сыном, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Однажды свекровь воткнула невестке в руку ножницы, угрожая убийством. Тогда женщина сбежала из дома и обратилась за помощью в больницу. Врачи поставили в известность участкового, который провел предварительное расследование.
Возбуждено уголовное дело, дознаватели провели расследование, которое подтвердило происходящее в семье. Материалы дела с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.
