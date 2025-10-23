В Приморском крае свекровь вместе с малолетним внуком истязали невестку

В суд города Уссурийска Приморского края передано уголовное дело об истязании свекровью своей невестки. 48-летней женщине предъявили обвинения по части 1 статьи 117 «Истязания» и части 1 статьи 119 УК России «Угроза убийством». Об этом сообщили в четверг, 23 октября, в региональном УМВД РФ.