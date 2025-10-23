Блогер Митрошина подаст иск к ее бывшим юристу и адвокату

В правоохранительных органах поясняли агентству, что фигурантки обещали Митрошиной вычеркнуть её из «чёрных списков» Интерпола и Администрации президента РФ, хотя блогер ни в каких списках не состояла. Там отметили, что женщины также обещали Митрошиной решить вопрос с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, однако блогер сама погасила задолженность, и дело было прекращено. Когда у Митрошиной заблокировали счет, Волхова и Гольцева убедили её перевести им оставшиеся средства на другие счета, чтобы обезопасить их от блокировки, но деньги ей не вернули, сказав, что они ушли на «решение проблем», добавили в правоохранительных органах.