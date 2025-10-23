Разгадка тайны: в СК оценили все версии пропажи Усольцевых в тайге

Загадочная пропажа семьи Усольцевых в тайге Красноярского края продолжает беспокоить неравнодушных россиян. В местном СК рассказали aif.ru, что спустя почти четыре недели после бесследного исчезновения семьи рассматривают все версии, но только одна из них остается приоритетной.
В СК по Красноярскому краю и Хакасии прокомментировали основные версии пропажи Ирины, Сергея и пятилетней Арины Усольцевых.
Сбежали в другую страну.
Почти за месяц поисков Усольцевых накопилось много версий их исчезновения. Одна из последних — семья могла спланировать побег в Монголию или США, прикрывшись пропажей в лесу.
Однако эта версия была опровергнута так же стремительно, как появилась. На ее несостоятельность указывают как сотрудники СК, расследующие дело, так и участвующие в поисках волонтеры.
«Нет данных, свидетельствующих о том, что Усольцевы выехали за пределы РФ. Таких намерений у них не было, их счета говорят о том, что они здесь осуществляли все свои действия. У них были планы в России, например, они собирались строить дом. Они не покупали билеты. Оснований полагать, что они уехали, у нас нет», — пояснила Арбузова.
Кроме того, в СК сообщили, что в ходе расследования дела о пропаже Усольцевых не было данных не только об их возможном уезде из России, но и о покидании пределов Красноярского края.
Поиски, по словам Арбузовой, продолжаются в пределах региона.
«В других регионах Усольцевых не ищут, потому что из собранных на данный момент обстоятельств их исчезновения нет данных, свидетельствующих о том, что они покинули Красноярский край или убыли за пределы России», — отметили в СК.
Напомним, регион, где ведутся поиски, на востоке граничит с Республикой Саха и Иркутской областью, на юге — с Республикой Тыва и Хакасией, на западе — с Кемеровской и Томской областями, с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.
Растерзали дикие животные.
В СК допустили и криминальную версию исчезновения семьи, а также не опровергли вероятность того, что Усольцевых могли растерзать дикие животных, которых они встретили в лесу.
Версии с животными начали появляться сразу после появления информации о пропаже Усольцевых. Волонтеры, еще во время масштабных поисков, которые были прекращены 12 октября, сообщали, что в лесу были найдены следы медведей, а также замечены стаи волков.
Тогда же охотник, почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников пояснил, что животные могли напасть на семью только в том случае, если были голодны. Однако эта ситуация осенью маловероятна, поскольку, например, волки спокойно могли питаться косулями или лосями.
При этом Татарников назвал другую опасность, которая могла подстерегать замерзших и ослабших Усольцевых в лесу — волчьи ямы.
«В самом лесу не так опасно, но там, где есть скалы, расщелины, можно легко оборваться. Кроме того, можно попасть в волчью яму, которую охотники делают, там же всевозможные ловушки для зверей. Снег все прикрывает, что делает это место опасным», — отметил охотник.
Несчастный случай.
Основной версией пропажи семьи Усольцевых остается несчастный случай, однако, по словам пресс-секретаря красноярского СК Юлии Арбузовой, не исключаются и остальные версии.
«Официальная версия — несчастный случай, у нас она остается приоритетной. Но поскольку тела не найдены, мы не можем исключать другие версии, в том числе и криминальные», — отметила пресс-секретарь.
По словам Арбузовой, исключить какие-либо версии можно будет только после обнаружения тел Усольцевых.
«Все версии остаются, они имеют право на существование, и мы их сможем окончательно опровергнуть только после того, как найдем тела», — добавила она.
Вероятнее всего, семья заблудилась в лесу и замерзла из-за резкого ухудшения погодных условий.
Как жила семья до пропажи?
В СК на основе собранной информации со слов родственников, друзей и коллег рассказали, что Усольцевы были самой обычной семьей.
64-летний Сергей и его 48-летняя супруга Ирина воспитывали пятилетнюю дочь, оба работали, врагов, конфликтов и ссор до пропажи у них не было.
«Они занимались своей жизнью, работали, воспитывали дочь, серьезных долговых обязательств не было, нет сведений о какой-либо конкуренции или ссорах. Сергей возглавлял организацию, Ирина занималась психологией. В семье все было абсолютно ровно и спокойно», — сообщили в СК.
28 сентября 2025 года семья Усольцевых отправилась в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района. Мама Ирина и папа Сергей с пятилетней дочкой планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но отправились к конечной точке самостоятельно, не дождавшись экскурсионной группы. С тех пор об их судьбе ничего не известно.