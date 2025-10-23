Похоронщики потеряли тело и выдали скорбящей семье другой труп

Тетя покойного Лаура Леварио рассказала, что этот инцидент стал тяжелейшим ударом для семьи, которая и без того переживала утрату. Церемония приобрела трагический оттенок и по другой причине — прямо во время поминальной службы муж Леварио перенес сердечный приступ и был госпитализирован.