Похоронщики потеряли тело и выдали скорбящей семье другой труп

В Лос-Анджелесе (США) семья подала в суд на похоронное бюро после того, как сотрудники организации перепутали тела и выдали родным умершего Джоуи Эспиносы останки другого человека. Об этом сообщает CBS News.
Как выяснилось, персонал бюро по ошибке потерял тело Эспиносы, а во время похоронной церемонии его скорбящим родственникам предъявили чужие останки. Исправить ситуацию удалось лишь спустя час, когда нужное тело наконец было найдено.
Тетя покойного Лаура Леварио рассказала, что этот инцидент стал тяжелейшим ударом для семьи, которая и без того переживала утрату. Церемония приобрела трагический оттенок и по другой причине — прямо во время поминальной службы муж Леварио перенес сердечный приступ и был госпитализирован.
В похоронном бюро признали случившееся «ошибкой планирования» и предложили семье компенсацию в размере 200 долларов, тогда как стоимость предоставленных услуг составляла почти 20 тысяч. Родственники покойного выразили возмущение столь неуважительным отношением, отметив, что при таких расходах они ожидали безупречной организации церемонии и достойного обращения с телом близкого человека.
Читайте также: Похороненный заживо родителями трехдневный младенец чудом выжил в лесной могиле.