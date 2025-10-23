Жительница Брянской области погибла при ударе FPV-дрона по автомобилю

Ночью 23 октября боевики ВСУ нанесли удар по Брянской области. FPV-дрон попал в движущийся автомобиль. В результате в селе Новые Юрковичи погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
Он назвал удар ВСУ целенаправленным. Это очередная террористическая атака Киева в отношении мирных жителей, добавил губернатор.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь», — написал Александр Богомаз.
Ночью также стало известно о гибели жителя Белгородской области. Мужчина находился в автомобиле в момент атаки дрона. Пострадали также еще два жителя Валуйского округа. Их экстренно доставили в больницу.