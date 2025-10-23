На севере Якутии во льдах встали два судна с экипажем

Два судна были вынуждены остановиться на реке Лене в Булунском районе Якутии из-за внезапного похолодания. На борту кораблей «Залив» и «Быков мыс», следовавших по маршруту Быковский — Якутск, находятся десять членов экипажа, которые подали сигнал о необходимости эвакуации. Об этом сообщили в региональной службе спасения.