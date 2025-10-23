На севере Якутии во льдах встали два судна с экипажем

Два судна были вынуждены остановиться на реке Лене в Булунском районе Якутии из-за внезапного похолодания. На борту кораблей «Залив» и «Быков мыс», следовавших по маршруту Быковский — Якутск, находятся десять членов экипажа, которые подали сигнал о необходимости эвакуации. Об этом сообщили в региональной службе спасения.
По данным ведомства, морозы в районе усилились настолько, что движение судов стало невозможным, и экипажи решили дождаться помощи на месте стоянки. Власти оперативно организовали спасательную операцию, чтобы обеспечить безопасность людей.
Для эвакуации экипажа из поселка Тикси вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Воздушное судно направилось в район происшествия утром, чтобы доставить моряков в безопасное место.
Ранее в Югре корабль застрял посреди реки из-за ледяной глыбы. Кое-как удалось расчистить проход и освободить затерявшееся во льдах судно. Обошлось без жертв.