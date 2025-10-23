Оставалось два патрона: жители спасли дагестанское село от дрона ВСУ

В Дагестане заместитель главы села Новокули Рамазан Магомедов из обычного охотничьего ружья сбил беспилотник ВСУ, который угрожал мирным жителям. В интервью aif.ru он рассказал, как это происходило, а депутаты Госдумы призвали наградить мужчину.
Попал в беспилотник, когда оставалось два патрона.
Магомедов отметил, что выехал с утра из дома, потому что услышал хлопки. Потом увидел, что в одном месте скопились сельчане, полицейские, которые стреляли в беспилотник.
«Он часа полтора кружил однообразно восьмеркой, высоко. Съехалось много людей, но никому не удавалось в него попасть. Я был с братом, стрелял из его ружья. И когда осталось два последних патрона, наконец удалось поразить цель», — рассказал Магомедов.
По словам мужчины, БПЛА удалось сбить, когда он начал снижаться, то есть был уже не так высоко.
Беспилотник мог атаковать село.
Беспилотник — большой, черного цвета — упал мягко в поле, не взорвался. Через пару часов приехавшие саперы обезвредили его.
«Все очень радовались, когда стало ясно, что БПЛА сбит. Потому что понимали, какие беды он мог принести, если бы залетел в село», — сказал Магомедов.
Мужчина констатировал, что беспилотник вероятно и снизился, потому что начал подлетать к населенному пункту и к большому торговому магазину, расположенный рядом с местом, где развернулась охота на вражеский дрон.
В Госдуме призвали мужчину наградить.
Сельскому чиновнику из Дагестана Рамазану Магомедову 37 лет, у него есть семья: жена и четверо детей. Самому старшему ребенку — 11 лет, самому младшему — почти три годика.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал наградить его за поражение беспилотника ВСУ.
«Понятно, что с юридической точки зрения эти действия по-разному можно трактовать. Но если отталкиваться от моральной части, от важности защиты своего дома, своего отечества в целом, считаю, что это абсолютно мужской и гражданский поступок. И обязательно надо добиваться, чтобы это было именно так охарактеризовано и так поддержано», — обозначил депутат.
Хамзаев добавил, что Магомедов должен быть отмечен и на региональном, и на федеральном уровне, напомнив, что в прошлый раз жителю Подмосковья за аналогичные действия вручили почетную грамоту парламента России.
«Мы помним разные события и происшествия чрезвычайного характера из истории современного Дагестана. Помним 1999 год, когда бандиты вторгались на территорию республики. Тогда первыми на защиту своих домов, на защиту суверенитета России встали именно дагестанские ополченцы. Об этом многократно ранее говорил президент Владимир Путин, подмечая важность гражданского долга и поступка», — подытожил Хамзаев.