Силы ПВО сбили БПЛА в двух районах Ростовской области

Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники, замеченные в небе над Миллеровским и Шолоховским районами Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, ночью расчеты ПВО успешно перехватили несколько воздушных целей, не допустив разрушений и возгораний на земле. Инфраструктура и граждане не пострадали.
Губернатор отметил, что ситуация в районах остается стабильной и под контролем. Все экстренные службы региона продолжают работу в штатном режиме.
Ранее Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 58 беспилотников над территориями Брянской и Курской областей.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше