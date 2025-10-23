Ричмонд
Силы ПВО сбили БПЛА в двух районах Ростовской области

Инфраструктура и жители региона не пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники, замеченные в небе над Миллеровским и Шолоховским районами Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью расчеты ПВО успешно перехватили несколько воздушных целей, не допустив разрушений и возгораний на земле. Инфраструктура и граждане не пострадали.

Губернатор отметил, что ситуация в районах остается стабильной и под контролем. Все экстренные службы региона продолжают работу в штатном режиме.

Ранее Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 58 беспилотников над территориями Брянской и Курской областей.

