В результате атаки FPV-дрона ВСУ в Брянской области погибла женщина

В результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области погибла женщина-водитель.
Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, инцидент произошел в селе Новые Юрковичи Климовского района, где вооруженные формирования Украины нанесли целенаправленный удар с использованием FPV-дрона по движущейся легковой машине.
Глава области охарактеризовал произошедшее как террористический акт, повлекший гибель гражданского лица.
Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили не менее восьми украинских БПЛА над Воронежской областью.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше