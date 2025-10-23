За Ларису Гузееву взялась индонезийская полиция по делу о мошенничестве

По сведениям Mash, в Центр объединённой полицейской службы (SPKT) уже поступило не менее 10 заявлений от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. В документах указано, что Домогацкий мог продавать одни и те же объекты нескольким покупателям, а также получать деньги за строительство, которое так и не начиналось.