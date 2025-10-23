За Ларису Гузееву взялась индонезийская полиция по делу о мошенничестве

Телеведущая Лариса Гузеева оказалась в центре громкого скандала, связанного с расследованием индонезийской полиции.
По информации телеграм-канала Mash, правоохранительные органы проверяют её возможную причастность к мошенническим схемам, а также деятельность застройщика вилл на Бали Сергея Домогацкого. Источники утверждают, что число обманутых инвесторов превысило шесть десятков человек, а совокупный ущерб оценивается в тридцать один миллиард рупий.
Среди пострадавших фигурирует женщина по имени Виктория Н., которая, вдохновившись рекламой, где участвовала известная телеведущая, вложила 200 тысяч долларов в строительство виллы через компанию Домогацкого. Женщина рассказала, что предприниматель уверял её в скором создании «рая под пальмами», однако вскоре исчез, забрав все средства.
По сведениям Mash, в Центр объединённой полицейской службы (SPKT) уже поступило не менее 10 заявлений от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. В документах указано, что Домогацкий мог продавать одни и те же объекты нескольким покупателям, а также получать деньги за строительство, которое так и не начиналось.
Ранее сообщалось, что количество людей, обвиняющих Гузееву в участии в рекламной кампании сомнительного проекта, увеличилось на 19 человек. Общее число официальных заявлений от потерпевших достигло 27-ми. По их словам, актриса вводила их в заблуждение, убеждая приобрести недвижимость на острове и способствуя продвижению продаж вилл. По оценкам источников, около 60-ти человек, поверивших рекламным обещаниям, впоследствии обратились за юридической помощью, став жертвами масштабной аферы.
