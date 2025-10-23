Девять человек погибли при взрыве на заводе в Копейске: губернатор Текслер сообщил о повторном хлопке и исключил версию с беспилотником

Мощный взрыв произошел на предприятии в городе Копейске Челябинской области, в результате погибли девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале. Глава области подтвердил, что на место происшествия незамедлительно прибыли все оперативные службы, был развернут рабочий штаб для координации действий.
По уточненной информации от властей, пять человек получили ранения в результате чрезвычайного происшествия. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, предпринимаются меры для стабилизации их состояния. Текслер заверил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана комплексная поддержка, включая психологическую помощь.
Около полуночи по московскому времени на территории предприятия произошел повторный взрыв. Версия о возможной атаке с использованием беспилотного летательного аппарата, которая активно обсуждалась в социальных сетях, не нашла подтверждения.
Предварительной причиной инцидента считается нарушение правил техники безопасности. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение и приступили к разбору завалов, уточняется информация о возможных пропавших без вести.
«На данный момент подтверждается гибель 9 человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», — написал он.
Губернатор призвал доверять только официальной информации о чрезвычайном происшествии, игнорируя фейковые сообщения о причинах и последствиях инцидента.
По словам свидетелей, вечером 22 октября в Копейске прогремело два мощных взрыва. Звуки были такими сильными, что дома в некоторых районах ощутимо тряхнуло. Взрывы услышали в 23:45 по местному времени. После этого в Копейске начался сильный пожар. В небе зафиксировали огромный столб дыма.
Ранее сообщалось, что при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке погибли три человека. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он подтвердил, что всех людей извлекли из-под завалов.