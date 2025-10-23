Ричмонд
В Байкальске 10-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок

Водитель «Toyota Corolla» не справилась с управлением и выехала на «встречку».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Байкальске 10-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок. ДТП произошло в вечернее время 22 октября в микрорайоне Гагарина. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— За рулем автомобиля «Toyota Corolla» находилась женщина, которая не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Там она столкнулась с «Nissan Tiida». В результате аварии травмы получил водитель «Nissan» и девочка, которая была в машине, которая выехала на «встречку». Пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожного инцидента, а также эксплуатационное состояние дороги на момент ДТП. Прокуратура контролирует ход проверки.

