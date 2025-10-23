В Байкальске 10-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок

Там она столкнулась с «Nissan Tiida». В результате аварии травмы получил водитель «Nissan» и девочка, которая была в машине, которая выехала на «встречку». Пострадавших госпитализировали в больницу. Сейчас госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожного инцидента, а также эксплуатационное состояние дороги на момент ДТП. Прокуратура контролирует ход проверки.