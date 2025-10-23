Богомаз: Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

Ранее сообщалось, что в Воронежской области системы ПВО успешно перехватили группу беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Губернатор региона Александр Гусев информировал об уничтожении не менее восьми дронов над территорией нескольких районов и одного городского округа. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.