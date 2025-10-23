Ричмонд
Число отравившихся продукцией компании Восток в Улан-Удэ достигло 159 человек

Количество пострадавших от употребления готовой продукции компании «Восток» в Улан-Удэ продолжает увеличиваться.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Бурятии, на 23 октября зарегистрировано 159 случаев отравления, 90 из которых приходятся на детей.

В настоящее время в республиканской клинической инфекционной больнице проходят стационарное лечение 82 человека, включая 51 ребенка.

Ранее сообщалось, что суд в Улан-Удэ приостановил работу компании «Восток» по делу об отравлении.

