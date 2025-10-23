Ричмонд
Два судна встали во льдах на севере Якутии, экипаж готовится к эвакуации

В Булунском районе Якутии два судна были вынуждены остановиться на реке Лене из-за резкого похолодания. Как сообщили в службе спасения республики, десять членов экипажа готовятся к эвакуации.

Источник: Life.ru

«В Булунском районе на реке Лене в пути следования по маршруту Быковский — Якутск из-за резкого похолодания на вынужденную стоянку встали два корабля “Залив” и “Быков мыс”. В них находятся люди — десять человек экипажа. В службу спасения Якутии поступило заявление с просьбой вывезти людей на вертолёте», — говорится в сообщении.

Для эвакуации моряков в 10:45 (04:45 мск) из Тикси вылетел вертолёт Ми-8 «Полярных авиалиний».

Ранее Пентагон нанёс «смертоносный кинетический удар» по судну наркоторговцев в международных водах восточной части Тихого океана. Разведданные ведомства показали, что судно следовало по известному маршруту контрабанды и перевозило запрещённые вещества. На борту находились три человека, все они погибли, военные потерь не понесли. Операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

