Два судна встали во льдах на севере Якутии, экипаж готовится к эвакуации

«В Булунском районе на реке Лене в пути следования по маршруту Быковский — Якутск из-за резкого похолодания на вынужденную стоянку встали два корабля “Залив” и “Быков мыс”. В них находятся люди — десять человек экипажа. В службу спасения Якутии поступило заявление с просьбой вывезти людей на вертолёте», — говорится в сообщении.