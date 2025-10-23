В Омской области дотла сгорел автомобиль

22 октября в 17:27 в селе Доброе Поле Москаленского района произошло возгорание автомобиля. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. К счастью, водитель быстро среагировал на задымление и вызвал пожарных.
К ликвидации возгорания привлекались три сотрудника МЧС России и одна единица специальной техники. Также в тушении приняла участие добровольная пожарная команда. Благодаря слаженным действиям, открытое горение было ликвидировано уже к 17:44.
В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку для установления точной причины случившегося.
