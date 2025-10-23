Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области дотла сгорел автомобиль

На тушение были направлены сотрудники МЧС и добровольцы.

Источник: Комсомольская правда

22 октября в 17:27 в селе Доброе Поле Москаленского района произошло возгорание автомобиля. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. К счастью, водитель быстро среагировал на задымление и вызвал пожарных.

К ликвидации возгорания привлекались три сотрудника МЧС России и одна единица специальной техники. Также в тушении приняла участие добровольная пожарная команда. Благодаря слаженным действиям, открытое горение было ликвидировано уже к 17:44.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку для установления точной причины случившегося.

Ранее мы писали, что в Таврическом районе Омской области сменился уже четвертый начальник полиции за год.