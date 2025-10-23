Ричмонд
Более 1370 гектаров сухой травы загорелось в Башкирии

В Башкирии 379 раз вспыхнула сухая трава.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за последние 24 часа не зарегистрировали ни одного случая лесного пожара или возгорания сухой растительности. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала этого года, по данным ведомства, на территории региона возникло 20 лесных пожаров общей площадью более 75 гектаров и 379 случаев возгораний сухой травы на площади более 1370 гектаров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.