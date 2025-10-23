В Следкоме рассказали, что семья Усольцевых не имела планов на побег

Пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова сообщила, что допрошены родственники и знакомые пропавших — все, кто мог помочь установить обстоятельства произошедшего. По её словам, супруги не планировали уезжать, в их окружении не было конфликтов, а образ жизни семьи оставался спокойным и размеренным.