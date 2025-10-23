В Следкоме рассказали, что семья Усольцевых не имела планов на побег

Следственный комитет продолжает расследование загадочного исчезновения семьи Усольцевых.
Пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова сообщила, что допрошены родственники и знакомые пропавших — все, кто мог помочь установить обстоятельства произошедшего. По её словам, супруги не планировали уезжать, в их окружении не было конфликтов, а образ жизни семьи оставался спокойным и размеренным.
Следствие не располагает сведениями о какой-либо конкуренции, ссорах или угрозах. Сергей Усольцев руководил организацией, а его супруга Ирина занималась психологической практикой. В СК подчеркнули, что семья характеризуется исключительно положительно, и предположение о добровольном исчезновении противоречит установленным фактам.
При этом данных о пересечении ими государственной границы не обнаружено. Известно, что Усольцевы собирались заняться строительством собственного дома.
Официальной остаётся версия несчастного случая, однако, пока тела не найдены, следствие не исключает и других возможных сценариев, включая криминальный. По словам представителей ведомства, никаких оснований полагать, что семья покинула пределы Красноярского края, нет, поэтому поисковые мероприятия в других регионах не проводятся.
Инструктор по выживанию Дмитрий Алёшкин, комментируя ситуацию, предположил, что нападение диких животных маловероятно: в октябре медведи уже впадают в спячку, а волки редко атакуют людей, тем более группу.
Близкие Сергея Усольцева утверждают, что он никогда не имел отношения к государственной тайне и был человеком рассудительным, честным и уравновешенным. Однако журналисты обнаружили любопытную деталь — Усольцев являлся учредителем Международного центра развития. Через совместную с США программу городов-побратимов эта организация занималась отправкой студентов из Железногорска на стажировки в Соединённые Штаты, что придаёт делу неожиданный международный оттенок.
