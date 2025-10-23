Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских дронов над территорией России

Так, 56 дронов сбили над территорией Белгородской области, 22 — над Брянской областью, 21 —над Воронежской областью, 14 — над территорией Рязанской области. Еще 13 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым, два — над Тамбовской областью.

Атакам также подверглись Волгоградская, Орловская и Калужская области — над этими регионами зафиксировали по два БПЛА. Кроме того, еще один вражеский дрон ликвидировали над территорией Курской области, добавили в ТАСС.

22 октября украинская армия ударила дроном-камидзе по селу Андрейковичи в Брянской области — в результате атаки умер один мирный житель. Глава региона Александр Богомаз выразил родственникам и близким погибшего глубочайшие соболезнования.

