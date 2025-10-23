Силы ПВО за ночь сбили 139 украинских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 139 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 56 дронов сбили над территорией Белгородской области, 22 — над Брянской областью, 21 —над Воронежской областью, 14 — над территорией Рязанской области. Еще 13 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым, два — над Тамбовской областью.
Атакам также подверглись Волгоградская, Орловская и Калужская области — над этими регионами зафиксировали по два БПЛА. Кроме того, еще один вражеский дрон ликвидировали над территорией Курской области, добавили в ТАСС.
22 октября украинская армия ударила дроном-камидзе по селу Андрейковичи в Брянской области — в результате атаки умер один мирный житель. Глава региона Александр Богомаз выразил родственникам и близким погибшего глубочайшие соболезнования.