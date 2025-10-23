Два судна с экипажем застряли во льдах в Якутии

Два судна с экипажем застряли во льдах на реке Лене в Булунском районе Якутии. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в службе спасения республики.
— В Булунском районе на реке Лена в пути следования по маршруту «Быковский — Якутск» из-за резкого похолодания на вынужденную стоянку встали два корабля «Залив» и «Быков мыс», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
С кораблей пришлось эвакуировать десять человек — для этого потребовался вертолет Ми-8.
18 октября танкер, который шел из порта в Приморске под флагом Камеруна, оказался в чрезвычайной ситуации и подал сигнал бедствия у берегов Йемена. Инцидент произошел в 110 километрах к югу от города Ахвар. Экипаж судна запросил помощь и заявил о планах покинуть корабль.