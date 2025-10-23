Два судна с экипажем застряли во льдах в Якутии

18 октября танкер, который шел из порта в Приморске под флагом Камеруна, оказался в чрезвычайной ситуации и подал сигнал бедствия у берегов Йемена. Инцидент произошел в 110 километрах к югу от города Ахвар. Экипаж судна запросил помощь и заявил о планах покинуть корабль.